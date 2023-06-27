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永倫相關人士4800萬購美銀中心單位

【明報專訊】雖然在通關後商廈市場仍落後於大市，但仍有資深投資者家族入市。其中本地老牌家族永倫集團或相關人士早前就以4800萬元購入金鐘美國銀行中心一個單位，為該家族近年罕有入市個案。

Metro South招租 投資額6億

上述物業為美國銀行中心35樓03室，面積約1517方呎，3月份以4800萬元售出，呎價31,641元，當時買家是Wise Ray Limited，董事為霍鳳燕，及後於5月份，物業再以5060萬元轉讓予永倫美銀有限公司，董事包括已故收租王倫志炎的兒子倫耀基等人。不過，據了解，上述轉讓屬關連人士之內部轉讓，因此永倫集團購入價為4800萬元。至於物業原業主，早於2005年以1259萬元購入，持貨約18年，帳面獲利3541萬元，賺幅約2.8倍。

此外，香港經貿商會會長李秀恒旗下金寶集團發展的黄竹坑工廈活化項目Metro South（都會中心），已獲批入伙紙，項目即日起公開招租。金寶集團主席李秀恒表示，Metro South總投資額達6億元，項目共設兩座，一座Metro South Tower 1為精品寫字樓，提供辦公室出租和預約租賃的商務中心的服務，面積介乎2057至8536方呎，平均呎租24元，管理費每呎約4元，可租用面積約8萬方呎；二座Metro South Tower 2是可同時提供日租和月租酒店服務的莎瑪匯（Shama Hub），設139個房間，戶型由開放式至兩房套房，已完成驗樓，預計最快10月投入服務。

另外，利嘉閣（工商舖）地產潘榮德表示，荃灣荃威花園一期商場地下連2樓部分，總面積約38,013方呎，現叫價約2.76億元放售，呎價約7261元。據悉，有關物業現由資深投資者羅守輝或有關人士持有，去年一度叫價3.4億元，現減價6400萬元或約19%。

潘又指，物業現由護老院以每月115萬元租用，租約至2028年，以放售價計，租金回報高達5厘。

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