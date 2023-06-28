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133 PORTOFINO破一年悶局 3房戶2423萬沽出

【明報專訊】新盤氣氛持續升溫，信置（0083）旗下、已屆現樓的西貢133 PORTOFINO，相隔1年再錄成交，成交價2423.3萬元；另一龍頭發展商新地（0016）轉租為售的中半山帝景園，昨日連沽兩伙，分別以1.175億元及1.1818億元成交，實呎逼5.5萬元。

帝景園連沽2伙4房戶共逾2.35億

133 PORTOFINO現時尚餘3個單位待售，包括1伙分層單位及2座洋房，而最新招標沽出3座1樓B室，實用1164方呎，3房1套間隔，以2423.3萬元成交，實呎20,819元。項目開售4年至今累沽30伙，佔全盤33伙九成，套現逾10億元。

宏豐臺10號「賣殼」 市值5.5億

樓齡32年的帝景園，新地早前開始拆售，新近售出2伙，金額共逾2.35億元。中原副營業董事黎劍茵表示，新近成交為2座22A及23A室，同屬4房1套間隔，實用分別為2141及2153方呎，享維港海景，單位分別以1.175億元及1.1818億元成交、實呎54,881及54,891元，其中一位買家為屋苑租客，見單位罕有放盤，故轉租為買。

由OCEAN EAGLE ENTERPRISES LIMITED持有的大坑宏豐臺10號委託仲量聯行，以公司名義轉讓放售（俗稱「賣殼」），市場人士估計，有關項目市值約5.5億元。該物業為全玻璃幕牆獨幢別墅，可分成兩間獨立別墅，實用分別約5207方呎及5389方呎，客廳樓底高達4.5米，設私人車庫、可停泊多輛汽車，全屋備有智能家居系統。

仲量聯行香港資本市場部執行董事何家威表示，東半山屬傳統豪宅地段，廣受歡迎，是次放售實屬難得，相信項目具一定的升值潛力。

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