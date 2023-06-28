梁朝偉黃竹坑商廈單位兩年減租14%

資料顯示，上述物業為W50極高層單位，最新由香港碁石資本管理有限公司續租，月租54,408元，以單位面積2267方呎計，呎租約24元。碁石資本管理在2021年租用上述單位，當時有指月租約6.35萬元，呎租約28元，換言之，最新租金較兩年前回落14%。資料顯示，梁朝偉於2014年透過永超有限公司名義，向新地（0016）以3540.8萬元連兩個車位購入，上述租金只涉及商廈部分，租金回報約1.8厘。

萬通羅佛照5500萬沽教育路舖

此外，舖市稍為回勇，有資深投資者趁勢沽貨套現獲利。資料顯示，元朗教育路嘉誠大廈地下3及11號舖，建築面積約919方呎，上月底以5500萬元售出，呎價約5.98萬元，舖位由專門從事入境旅遊生意的萬通集團羅佛照或相關人士，透過萬士運通有限公司2009年以共2810萬元購入，持貨約14年，帳面獲利2690萬元，賺幅約96%。上述舖位現由手機配件店以月租13萬元租用，租金回報約2.84厘。

另一方面，由建灝地產發展的啟德天寰，上周六推出34個車位，利嘉閣地產高級區域董事江仕秋稱，該批車位推出即日已沽清，平均每個車位作價208萬元，有見銷售反應理想，預計發展商會積極部署，短期內再進行新一輪銷售，並會有加價空間。江氏稱，啟德區內車位向來需求殷切，租務亦大有潛力，以現時天寰的車位租金平均約6000元、入場售價198萬元計，租金回報估計可達3.6厘。