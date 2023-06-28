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天愛苑11按凶宅 209萬元拍出

【明報專訊】市場錄得多按銀主盤凶宅成交，昨經環亞拍賣的天水圍天愛苑B座高層15室，實用435方呎，2房間隔，早年曾發生事故，並被11度加按予不同財務公司，至近月淪為銀主盤，並開價178萬元（單位已補價）推出拍賣，獲多組準買家競投後終以209萬元成交，實呎4805元，較原開價高17%，但仍比屋苑正常已補地價同類單位低近五成，甚至較未補地價同類單位市價更低。

伍冠流13年前曾以73萬售出

「凶宅大王」伍冠流承接第一口價後再無競投，他曾於2009年以46萬元購入上址，並在2010年1月73萬元售出，當時買家正是是次被銀主收回物業的業主，成交價比當年帳面升136萬元或約1.9倍。伍冠流稱，單位銀主估價為250萬元，因開價存在折讓，故有意第二度購入單位，但其後有感價錢愈拍愈高，故放棄再出價。除上址外，旺角長發大廈中層E室亦連8500元租約拍出，單位實用217方呎，開價178萬元，以203萬元售出，實呎9355元；葵涌浩景臺5座低層B室，實用595方呎，銀主盤，以開價510萬元已補價售出，實呎8571元。

映灣園移民盤810萬易手

另外，利嘉閣營業董事劉俊傑表示，東涌映灣園本月暫錄16宗成交，較上月全月28宗放緩，其中8座中層B室，實用728方呎，3房1套間隔，望海景及池景，業主去年已移民，近日遙距以810萬元轉售物業，實呎11,126元。原業主2004年239萬元購入，帳面賺約571萬元或約2.4倍。

將軍澳日出康城MONTARA錄二手蝕讓成交。美聯高級區域經理蕭偉康表示，屋苑上月錄10宗二手買賣，但本月暫僅錄1宗，按月跌九成。成交單位為2B座極高層F室，實用450方呎，2房間隔，以745萬元成交，實呎16,556元。原業主2019年5月以「即供價」約715萬元購入，其後改用「建築期」約750萬元成交，帳面微蝕約5.4萬元或不足1%，連使費料實蝕約40萬元或5%。

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