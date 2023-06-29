肇輝臺6號破9年悶局 特色戶1.18億沽

翻查資料，項目對上一宗一手成交，於2014年12月錄得，當時同層特色單位的16樓B室連兩個車位，以約1.28億元售出，該單位實用2805方呎，連1999方呎天台，實呎4.56萬元。以呎價計，即9年來跌8%。

南天第變陣 擬「賣殼」出售

同時，有超級豪宅項目變陣出擊。由東立地產持有、位於壽臣山道西11A號的洋房項目南天第，最新委託中原及領域測量師行聯合獨家代理，擬以股權轉讓形式賣樓（俗稱「賣殼」），項目即日起開放示範屋予公眾預約參觀。南天第早於2021年7月公布樓書，惟兩年來均未有公布銷售安排，直至是次委託中原等聯合獨家代理出售。

另外，新地（0016）九龍站凱旋門最新推出第2座77至79樓B室，於下周二起招標，單位實用2682方呎、4房3套連書房間隔，另連1265方呎平台。

HENLEY PARK暫收5240票

超額22倍

至於近期焦點新盤、已屆現樓的恒地（0012）啟德HENLEY PARK，已落實本周六、即七一回歸日當天，首輪開售228伙。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，截至昨晚約9時，項目累收逾5240票，超額近22倍；首輪開售將於本周五正午12時截票，當日下午3時開始抽籤。

林達民續指，目前入票客源中，九龍區客佔六成，港島區及新界區客各佔兩成；另外，投資者佔整體入票客源三成。

綜合市場資訊，6月至今主要新盤累積錄逾10宗取消交易或撻訂；新地早前熱賣的屯門兆康NOVO LAND第2A期，據成交紀錄冊顯示，新錄3宗撻訂個案，料涉沒收訂金總額約121萬元。

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