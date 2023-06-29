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太古城一周累沽逾290車位

【明報專訊】太古地產（1972）早前新增優惠拆售鰂魚涌太古城車位，該公司發言人指，太古城車位自6月21日推出優惠後，截至本周二，一周共售出超過290個車位，因應市場反應熱烈，集團數度加推太古城車位，期內合共推出逾500個車位，未來將因應市場情况，決定是否再度加推。

大鴻輝7500萬沽北角舖

17年升逾倍

事實上，受惠通關，近日工商舖交投活躍，大鴻輝持有的北角英皇道290至304號地下4及5號舖，面積1647方呎，最新以約7500萬元售出，呎價約4.55萬元，大鴻輝早於2006年3300萬元購入，持貨約17年，帳面獲利4200萬元，賺幅近1.3倍。據悉，該舖現由便利店及找換店租用，月租合共約20萬元，租金回報約3.2厘。

另中原工商舖指，今年上半年共錄約1816宗工商舖買賣成交 ，成交總額約359億元， 比去年下半年分別升約1.5%和2.2%，其中商舖上半年買賣宗數約433宗，去年上、下半年則各約500餘宗水平，而上半年總成交額達約150.3億元，較去年下半年增約28%，但期內寫字樓買賣淡靜，上半年成交總額較去年下半年跌22%，預期下半年整體工商舖市場將錄得2020宗買賣，成交總額約380億元，預料全年總成交額近740億元。

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，受惠於香港與內地通關，預計核心區商舖租金下半年最多升5%，相反通關後港人北上消費，民生區商舖料錄5%跌幅。

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