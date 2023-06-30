moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

宋皇臺站地每呎估值低見4300元 低去年長實地三成 業界料發展商競投意欲低

【明報專訊】疫情下除發展商投資態度審慎，連帶政府推出之土地亦未有突破。發展局長甯漢豪昨日公布來季賣地計劃，政府將推出兩幅住宅官地，連同11個私人重建項目，料提供約4050伙，惟來自政府官地只有約1740伙，即來季住宅供應來源主要來自私人重建項目佔近六成。值得留意，來季推出的鄰近啟德宋皇臺站住宅地，毗鄰即去年底長實（1113）以低見每呎樓面地價6138元投得住宅地，並鄰近簡約公屋，業界估計，地皮每呎估值低見4300元，較長實去年底中標價低約三成。

明報記者 林尚民

另外，來季來自港鐵（0066）及市建局的項目，更是連續兩季度「零供應」。甯漢豪表示，來季將推出兩幅政府住宅官地，涉及1740伙，另預計有11個私人重建項目將於來季完成換地，涉及約2310伙，上述兩個土地來源，共提供4050伙（即來自官地之供應佔整體約43%，來自私人重建項目則佔約57%），若連同本季之土地供應，今年度首兩季（即4至9月）共可提供8280伙，佔今年度全年住宅供應量目標12900伙約65%。她補充，來季新地皮住宅供應涉逾4000伙，以過往幾季來說屬於相當高，而政府賣地首要是考慮房屋及商業用地的需要，過往雖然有土地流標或售價與市場預期不同，但政府賣地並非以市場預期價格作比較，而是與專業部門所定的底價作比較。

來季賣地涉4050伙

近六成為私人重建

來年度推出之兩幅住宅官地，包括鄰近宋皇臺站的啟德第2A區2及3號地盤，預計可提供1325伙，政府會要求發展商興建175米地下街，將佔全條地下街11%；另發展商需興建約8.7萬方呎社福設施。上述項目毗鄰長實去年底以87.03億元、每方呎樓面地價6138元投得的啟德第2A區4號、5（B）號及10號地盤，項目佔地約14.53萬方呎，可建樓面約108.98萬方呎。

東涌地涉415伙 最低估值11億

綜合各大測量師行，項目估值約46.86億至70.84億元，每方呎樓面地價約4300至6500元。華坊諮詢評估資深董事梁沛泓指出，由於項目旁設簡約公屋，加上去年底毗鄰地以低價批出，在內房減少參與下，相信參與競投之發展商只有數家，很大機會再有新低地價出現。

另一幅來季推出官地為東涌第106B區地皮，項目位於東涌東填海區，即昇薈及迎東邨對出，為區內首幅推出之官地，項目預計將提供415伙，項目佔地11.46萬方呎，可建樓面約40.11萬方呎，綜合各大測量師行，項目估值約11.43億至16億元，每方呎樓面地價約2850至4000元。

市建局完成衙前圍村換地手續

另外，甯漢豪稱，市建局已於上周就黃大仙衙前圍村完成換地手續，項目將提供750伙，屬市建局跟業權人達成協議，但由於發現古物，涉及保育方案，並於去年已經獲得古諮會的支持，預計所有保育安排已經處理完成。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款