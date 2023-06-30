本年度首官地今截標 西寧街估值調低15%

美聯測量師行董事林子彬表示，雖然上述堅尼地城項目位置優越、投資規模適中，落成後料中高層單位可享海景，不過地皮現為巴士總站，發展有一定限制。據賣地條款，中標者須搬遷現有巴士總站，日後再做重置工程，將會延長發展年期及增加額外成本；此外，現時地皮與海旁之間有貨倉大樓，日後料阻擋中低層單位景觀，相信會影響入標價。

荃灣「港人首置項目」8月截標

林子彬又稱，近期市場氣氛審慎，部分全新盤定價回軟，反映發展商對後市趨保守，二手成交亦不乏減價盤，加上利息有機會持續高企，故項目估值下調至約20.68億元，折合每方呎樓面地價約8500元。資料顯示，該行今年2月每方呎樓面地價估值約1萬元，即下調幅度約15%。

本季另一幅推出地皮，為荃灣油柑頭「港人首次置業」項目，將於8月18日截標。據賣地條款，發展商須提供不少於1940個首置盤單位，以市價八折出售，申請者入息限額及資產上限，分別是收入介乎居屋白表入息上限及該限額加三成，以及不超過白表資產限額加三成。業界估計，地皮估值約26.15億至44.99億元，預計每方呎樓面地價約2500至4300元。

[香港地產]