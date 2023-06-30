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郭藹明6488萬「首置」入市貝沙灣4房戶

【明報專訊】有名人趁樓價調整入市。資料顯示，影帝劉青雲妻子郭藹明本月初以首置身分，斥6488萬元購入薄扶林貝沙灣6期8A座高層B室連車位，單位實用1741方呎，4房雙套連工人套房間，大廳連接弧形露台可飽覽開揚海景，主人房套廁設廣角弧形窗，可邊浸浴邊多角度欣賞開揚海景，實呎37,266元，登記買家為郭藹明（AMY KWOK）。

「越南朱」3億沽倚巒

破屋苑兩年悶局

上述單位原業主2010年以公司名義斥4060萬元入市，帳面升2428萬元或約六成。劉氏夫婦過去曾有不少物業投資，包括2014年以2050萬元售出貝沙灣1期3座低層B室，實用1190方呎，實呎17,227元，當時二人持貨8年帳面賺1020萬元或近1倍。

另外，山頂施勳道倚巒打破約兩年來悶局，新近錄得二手成交。市場消息稱，倚巒單號洋房，實用3736方呎，4房3套間隔，享維港景，以約3億元易手，實呎8.03萬元。原業主為富商「越南朱」朱立基或相關人士，2006年至2010年間曾共斥約9.05億購入倚巒5幢洋房，是次易手單位於2009年12月以2.4億元購入，帳面獲利6000萬元或25%。

朱立基之妻為越南女首富張美蘭，二人在港擁多項物業，其中今年初以約4.3億元沽出鰂魚涌芬尼街3至9號商住地盤，料5年帳面蝕約2.48億元或約37%。

珀麗灣「二重天」特色戶

1560萬沽出

馬灣珀麗灣罕錄特色戶成交。美聯助理區域經理陳勁匡表示，珀麗灣19座頂層「二重天」特色戶成交，實用1137方呎，附設178方呎平台及206方呎天台，3房1套連士多房間隔，享開揚海景，獲區內分支家庭以1560萬元承接，實呎13,720元。原業主2006年1280萬元一手購入，帳面獲利約280萬元或逾兩成。

沙田市中心本月50宗租賃

內地生佔一半

租賃方面，美聯分行助理營業董事陳國良表示，沙田市中心一帶屋苑6月暫錄逾50宗租賃，近半即約25宗為內地生租樓個案，最新位於偉華中心4座高層B室，實用358方呎兩房間隔，配備基本家電及裝修，兩名來年升讀中大的內地生以15,800元承租，實用呎租約44元，並預繳一年租金涉約18.96萬元。業主2021年600萬元購入，租金回報近3.2厘。

[香港地產]

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