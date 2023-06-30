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HENLEY PARK今截票 突破6000票大關

【明報專訊】佳明（1271）土瓜灣明雋及恒地（0012）啟德現樓新盤HENLEY PARK，將分別於今、明兩天作首輪銷售，凍結市場購買力，新盤市場本周至今均僅錄零星成交。將於今日截票的HENLEY PARK，截至昨晚約8時半，項目暫收約6400票，以首輪售228伙計，超額約27倍。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民預告，明日首輪銷售完成後，將盡快加推，加推單位有3%至5%加價空間，並有機會涵蓋向啟德體育園的單位。

明雋今首輪開售30伙

樓花期不足3個月的單幢新盤明雋，將於今晚首輪銷售。項目昨晚8時停止接受認購登記，佳明集團營業及市務總經理馮倩平表示，首輪錄得逾8倍超額認購。以首輪以價單發售30伙計，即明雋首輪收約270票。馮續稱，入票人士主要有四成來自土瓜灣區，兩成來自新界，其餘為東九龍、黃大仙、港島等地區。首輪開售單位涵蓋16伙開放式戶及14伙1房戶，實用面積231至260方呎，折實價由378.56萬至541.2萬元，折實實呎16,388至20,815元。

踏入月底，新盤市場交投僅錄約600宗，市况未算熾熱，惟豪宅持續具承接力。鷹君（0041）旗下已屆現樓的大埔白石角朗濤，6月迄今累錄約7宗成交、吸金約1.9億元。成交紀錄冊顯示，項目最新售出1座7樓C室，實用1648方呎，4房3套間隔，成交價3435萬元、實呎20,843元。

財政司長陳茂波早前透露，將會微調樓市政策，幫助重啟換樓鏈。戴德梁行大中華區副總裁陶汝鴻建議，政府可考慮將外來人才15%從價印花稅「先付後退」的政策，改為假如7年內出售物業時才需繳付；此舉有助減少外來人才進駐香港的成本，同時亦可防止他們作短炒物業。

[香港地產]

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