十大屋苑量跌價升 上月90宗5年新低

新都城一年呎價升逾三成最勁

雖然十大屋苑近3個月交投回落，但總結今年上半年，十大屋苑成交量共錄得約1187宗，較去年下半年986宗亦升逾兩成。呎價方面，上月7個屋苑平均呎價下跌，包括鰂魚涌太古城、康怡花園、鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城、將軍澳新都城、沙田第一城及東涌映灣園，跌幅介乎1.6%至11.8%，料成交集中於大單位或與物業質素較低有關。

值得一提，對比去年同期，十大屋苑平均呎價回升，介乎6.9%至30.8%不等，其中新都城平均呎價更升破三成至15,465元，為升幅最大的屋苑；其次為荔枝角美孚新邨，平均呎價亦升近三成至11,948元。至於沙田第一城則升逾兩成至平均呎價15,022元，僅康怡花園錄0.1%的跌幅至平均呎價13,902元。

御凱4房3150萬沽

實呎24,419元同類雙破頂

部分優質罕有單位續錄高價成交，其中荃灣御凱於短短兩個月連續出現兩宗不同戶型、成交價與呎價雙破頂的成交。美聯物業高級分區營業經理林載發表示，新近成交為1座高層A室，實用1290方呎，4房雙套間隔的標準分層戶，放售數天即吸引三組買家爭奪，終以3150萬元沽出，實呎24,419元。單位打破2020年8月同類型同座高層A室、成交價2980萬元及實呎23,101元的紀錄。原業主2020年以2690萬元購入上址，持貨3年，帳面獲利460萬元或17.1%。

據土地註冊處資料顯示，御凱5月同錄破頂成交，單位為1座高層連平台特色戶，實用1553方呎，平台1064方呎，成交價5098萬元，實呎32,827元，成交價及呎價同創屋苑新高。