moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

韓籍家庭客逾6萬租海天晉4房戶

【明報專訊】踏入本港與外地通關後首個暑假，租務持續旺季，除內地生繼續成為常客外，海外家庭客亦以巨額租住單位。美聯物業分行營業經理羅定康表示，將軍澳海天晉本月至今累錄5宗租賃成交，其中有韓籍家庭以月租高達6.1萬元租住海天晉1座中層A室，實用面積1391方呎，4房雙套連儲物室及洗手間間隔，望海景，實用呎租44元。業主2016年2092.6萬元一手購入，租金回報約3.5厘。羅又指， 將軍澳至少有4房單位放租，故上述單位租金表現較為理想。

內地生2.9萬合租星凱‧堤岸3房戶

此外，沙田繼續成為內地生租樓集中地。中原地產分區經理曾紀賢表示，火炭星凱．堤岸1座低層A室，實用面積731方呎，3房1套間隔，獲4名內地生2.9萬元承租，實用呎租40元，並預繳一年租金方式承租，涉逾34萬元。業主2021年1361萬元一手購入，租金回報約2.6厘。

內地生租名城3房 預付一年涉30萬

大圍名城亦錄內地生租賃個案，中原地產分區營業經理吳嘉權表示，名城3期盛世1座中層SA室，實用面積688方呎，3房1套間隔，獲4名浸大內地生2.5萬元承租，實用呎租37.1元，並預繳一年租金涉逾30萬元。業主2012年701萬元購入，租金回報約4.4厘。另美聯物業分行營業經理胡光義表示，大圍柏傲莊2A座中層B室，實用面積約754方呎，3房間隔，以3.18萬元租出，實用呎租約42元。業主2020年1559.4萬元一手購入，租金回報逾2.4厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款