HENLEY PARK一周收7169票 超額30倍

澐璟118伙下周二起招標

HENLEY PARK首輪開售的228伙，涵蓋開放式至3房戶，實用面積介乎250至649方呎；開放式戶折實入場費518.22萬元。啟德區其他新盤亦有新部署。華潤置地（海外）及保利置業（0119）合作發展、位於啟德跑道區的澐璟，最新加推31伙，將連同早前已推出的87伙，於下周二起招標發售共118伙。

是次全新推出的單位，包括首度推出項目第5座單位，共佔17伙，另外亦包括第6座38樓A室的頂層特色戶，實用2103方呎、4房雙套間隔，另連近百方呎私人平台。資料顯示，項目去年11月開售至今累售98伙，佔全盤582伙近17%，套現逾48.5億元。

明雋首輪沽20伙 特色戶呎價3.1萬

佳明（1271）旗下、樓花期僅約3個月的土瓜灣單幢新盤明雋，昨晚約6時半起以價單形式發售30伙標準戶。市場消息透露，截至昨晚約9時，項目以價單售出19伙或約63%，其中首輪推售的14伙1房單位接近沽清。事實上，項目同日亦推出4伙特色戶招標。

佳明營業及市務總經理馮倩平表示，項目昨招標售出25樓C室，實用260方呎，1房間隔，另連112方呎天台，成交價806萬元，實呎3.1萬元，創近期土瓜灣區內住宅呎價新高。換言之，連同價單形式售出的19伙，明雋昨單日售出約20伙。

在明雋銷售帶動下，6月整體新盤成交雖增至約630宗，惟仍按月回落約45%。華懋旗下兩個項目，昨共錄得3宗成交，其中西半山旭龢道大學閣，昨招標售出第1座8樓B室，實用面積1584方呎，4房雙套間隔，成交價6600萬元，實呎41,667元 。

上半年新盤沽6320伙增三成

大學閣自2021年底推出至今，共售出24伙，吸金逾19.4億元，目前僅餘1伙待售。總結上半年，新盤市場累錄約6320宗成交，較受第五波疫情影響的去年同期約4785宗增1535宗或約32%。