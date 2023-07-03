moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

十大屋苑周末4成交 連續9周個位數

【明報專訊】市場焦點仍集中於新盤市場，加上二手業主議價空間不大，令十大屋苑踏入下半年首個周末兩日，交投仍然淡靜。中原及美聯統計均顯示，十大屋苑本月首周末兩日僅錄4宗成交，較對上一周同期減少55.5%，連續9個周末維持個位數水平，7個屋苑錄得零成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑，以及美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明均表示，最近各區新盤持續減價搶客，但二手業主議價空間不大，難以追上新盤的減幅，導致二手交投受壓。

海怡麗港城嘉湖本月開齋

不過，鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城及天水圍嘉湖山莊均於本月開齋。中原地產首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島25座高層H室，實用面積724方呎，3房半間隔，以1218萬元易手，實呎16,823元。原業主2012年11月以876萬元購入，持貨約11年，帳面獲利342萬元或39%。

此外，中原副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本月暫錄兩宗成交，平均實呎9505元，跌約11.5%，最新錄得成交為景湖居10座中層A室，實用面積635方呎，3房1套間隔，以575萬元沽出，實呎9055元。原業主1995年7月以174.4萬元買入，帳面獲利400.6萬元或約2.3倍。

新葵芳花園97貨升值逾九成沽

香港回歸26年，有97年入市的業主沽貨勁賺。美聯分行市務經理 （銷售） 陳偉健表示，葵涌新葵芳花園C座高層06室，實用面積408方呎，兩房間隔，獲首置客以589萬元承接，實呎約14,436元。原業主1997年305萬元買入，持貨約26年，帳面獲利約284萬元或約93%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款