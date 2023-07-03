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城市花園成交淡 3房呎售1.35萬

【明報專訊】美國聯儲局雖然於6月暫停加息，但市場對下半年息口走向仍存觀望，加上多個一手新盤開價貼市，部分樓齡較高的大型二手屋苑，近期交投市况顯著回落。樓齡約40年的北角指標屋苑城市花園，6月截至29日止，只錄得1宗二手成交，代理認為，短期內屋苑的交投量仍會是低位橫行。

明報記者 歐陽慧恩

美聯營業經理江雲龍表示，城市花園新近成交為第12座低層C室，實用面積773方呎、屬3房1套間隔，以1050萬元易手，實呎13583元；原業主於2013年以910萬元購入單位，持貨10年，帳面賺140萬元或15%；他續稱，由於屋苑樓齡較高，尚未進行大維修，加上業主議價空間不大，影響買家入市意欲，估計短期內交投較難打破僵局。

至於市場近日較矚目成交，資料顯示，影帝劉青雲妻子郭藹明，較早前以首置身分，斥資6488萬元購入薄扶林貝沙灣6期第8A座高層B室連車位，實用面積1741方呎、4房雙套間隔，大廳連接弧型露台，可飽覽南區海景，主人房套廁設廣角弧型窗，可邊浸浴、邊瀏覽瀑布灣一帶開揚遠景，實呎37266元；原業主2010年以公司名義斥4060萬元入市，帳面賺2428萬元或約六成。

郭藹明首置身分6488萬購貝沙灣4房

中原高級分行經理任展雄表示，長沙灣喜雅6月錄約3宗二手成交，其中第2座極高層F室，實用面積622方呎3房連套房間隔、附裝修，望山景，原業主叫價1200萬元，議價後以1150萬元沽出、實呎18489元，即減價50萬元或4%，屬屋苑今年來最高價成交，新買家為同區換樓客；原業主2019年5月以1060萬元購入，帳面賺90萬元或8.5%。

新界方面，美聯助理區域經理陳勁匡稱，馬灣珀麗灣第19座頂層特色戶，實用面積1137方呎3房1套間隔、附178方呎平台及206方呎天台，享開揚海景及汲水門橋景觀，獲區內分支家庭以1560萬元承接，實呎13720元。

他續稱，原業主2006年1280萬元一手購入，帳面獲利約280萬元或22%。

珀麗灣海景特色戶1560萬沽 呎售1.37萬

中原副區域營業經理王勤學表示，元朗近日二手成交較淡靜，其中溱柏新錄第7座低層G室易手，實用面積556方呎兩房間隔，原業主叫價600萬元，僅減價5萬元或約1%，以595萬元沽出，實用呎價10701元；原業主2013年9月以405.6萬元購入，持貨近10年，帳面獲利189.4萬元或47%。

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