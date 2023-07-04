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海盈山今開價 發展商預告有驚喜 首批不少於87伙 勢成下半年首開價盤

【明報專訊】踏入下半年，發展商發力推盤，港、九、新界均有大型新盤推出，並部署本月開售，有望帶動新盤市場。嘉里（0683）、信置（0083）及太古地產（1972）合作發展、樓花期約22個月的黃竹坑站港島南岸第4A期海盈山，繼上周公布樓書後，昨日已對外開放示範單位（詳見B4睇樓手冊），今日公布首張價單，勢成為下半年首個開價的全新盤。

明報記者 容婌維、管龍欣、周悅蜓

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，海盈山首批料不少於87伙，將涵蓋1房至3房戶型及各類景觀單位，定價將參考嘉里同系港島南岸第2期揚海及南區豪宅，首批開價將有驚喜，未來會再按市况調整。事實上，海盈山屬港島南岸發展項目第3個推出及開價的新盤。翻查資料，港島南岸對上一個開價的新盤項目為嘉里等發展的第2期揚海，在樓價處於高位的2021年8月推出首批120伙，折實均呎30,880元，至今仍屬港鐵上蓋項目首批定價最高紀錄。

滙都I上樓書 最快本周開價

新界區方面，醞釀多個月的泛海國際（0129）元朗洪水橋滙都I昨上載樓書及開放示範單位予傳媒參觀。泛海國際集團執行董事關堡林稱項目最快本周開價，首批料推出不少於125伙，擬集中推出1房及2房戶，有機會下周開售。據滙都I樓書所示，項目由3座樓高12層大樓組成，提供623伙，實用面積由284至522方呎，涵蓋1房至3房戶。各標準樓層設17至22伙，共用3部升降機。值得留意，部分座數地下設商店及會所，而今期則設70個車位。滙都I預計關鍵日期2025年6月底，樓花期約2年。另發展商於荃灣展銷廳設3個示範單位，料短期內對外開放。

親海駅最快下周曝光

上述兩盤推售如箭在弦，長實（1113）旗下、樓花期長約25個月的油塘東源街的親海駅第1期，亦部署今日起正式進行宣傳。項目早前已獲批預售樓花同意書，第1期228伙，涵蓋1房至3房戶型。市場估計，該盤示範單位最快下周曝光。

瑜一‧天海標準戶實呎破4萬大關

雖然多個全新盤正部署推售，但其他餘貨新盤亦不乏承接力，更錄大手客入市。華懋及港鐵（0066）合作發展何文田站瑜一．天海，昨日招標售出第1A座26樓D室及27樓D室，兩個單位實用面積均為996方呎、3房1套連儲物室間隔，望維港景。其中，27樓D室以4033.8萬元成交、實呎4.05萬元，破項目標準戶成交價及呎價新高；另26樓D室以3984萬元售出、實呎4萬元。據了解，上述兩伙單位由同一組家庭客購入。瑜一系列自今年初開售以來，累沽422伙，套現71.8億元。

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