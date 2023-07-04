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上月持牌代理40805人 16個月減1603人

【明報專訊】二手交投淡靜，地產代理持牌人數近月持續下跌，上月個人代理牌照比5月按月減少158人至40,805人，貼近2021年低位，半年間流失302人之餘，若與去年2月高峰時的42,408人比較，更大減1603人或3.8%。

據地產代理監管最新資料顯示，截至上月底，本港個人牌照總數錄得40,805人，比5月的40,963人，按月減少158人或0.39%，為今年1月以來新低，更是貼近2021年2月40,678人的低位。此外，代表地產店舖數目的營業詳情說明書半年間減少106個或1.48%，反映代理分行亦「瘦身」。

事實上，上月整體物業交投持續下跌，據土地註冊處數字顯示，上月整體物業註冊量錄約4765宗，比5月減少519宗或9.8%，由5月平均7.8人爭一宗買賣，增至上月約8.6人，反映行內生意競爭的激烈程度。

業界料未來流失情况持續

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，因市道未復常與二手市場回落，公司每月約有150名地產從業員離職，預計人員流失問題於未來持續加劇。

此外，美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，除二手交投減少外，還因招募要求提高而令從業員入行人數減少，以往入行寬鬆時，高峰期可每月招聘約300人，現時招募需考慮求職者的學歷、經驗與過往業績等，以美聯為例近月僅新招約100人。

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