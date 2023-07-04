林子峰放售尖沙嘴屯門兩物業 市值5.5億

負責物業放售工作的高力資本市場及投資服務部高級董事陳景輝表示，上述放售物業，包括栢麗購物大道D段地下29至30號舖及1樓15號舖，以及屯門兆興里3號兆麟苑商場，截止日期為9月7日。據悉，物業市值共約5.5億元。

兩年半前2.1億低撈栢麗大道舖

其中栢麗大道舖面積約3740方呎，現時市值約2.5億元，呎價約6.68萬元。資料顯示，林子峰2020年底向另一資深投資者李耀華透過公司轉讓形式購入（俗稱「買殼」)，當時有指作價約2.1億元，李耀華持貨8年帳面蝕2.3億元或52%，成疫情下商舖錄得最大宗蝕讓成交。物業最新市值，較近逾兩年半前高約19%。

兆麟苑商場市值約3億放售

至於兆麟苑商場，總面積約45,914方呎，現時租戶包括大型超級市場及連鎖食肆等。資料顯示，林子峰2014年向領展（0823）購入兆麟苑商場及停車場，作價3.18億元，其後於2015年沽出停車場全數449個車位，套現3.42億元。據悉，項目商場部分現市值約3億元，呎價約6534元。

陳景輝表示，隨着旅客數目增長，增強零售商信心並相繼擴充業務，加上舖位租金有所調整，故開始落戶大樓面舖位，預測核心區零售店舖，年內租務回報按年增長8%。

此外，中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事馮俊英表示，觀塘駿業街51號全幢物業，總面積約56,312方呎，現以意向價7.3億元交吉放售，呎價約1.3萬元，項目為一幢21層高的工業大廈，現正活化改建作一幢商廈，按目前市况而言，該廈市值呎租約30至35元。業主2006年9390萬元購入，現放售價較17年前高6.7倍。

另外，市場消息稱，灣仔譚臣道8號威利大廈地下E舖，面積約450方呎，最新以約1630萬元售出，呎價約3.62萬元，舖位現由燒味店以月租約4.3萬元租用，租金回報約3.2厘。原業主於2014年舖市高峰期以2050萬元購入，持貨9年，現帳面蝕約420萬元，蝕幅約兩成。