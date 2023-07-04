內地專才1.8萬租麗城3房

兩內地女生付1年租15萬 合租第一城兩房

沙田第一城續錄內地生租樓個案。中原高級資深分區營業經理吳啟業表示，沙田第一城上月錄得約88宗租賃成交，較5月約47宗增加約41宗或約87%，平均實用呎租約41元。

吳啟業稱，沙田第一城新近錄得第50座高層A室租務成交，實用面積284方呎，屬兩房間隔，議價後以1.25萬元租出，實用呎租44元，租客為兩名內地女生，先付一年租金涉約15萬元租入單位。業主去年545萬元購入，租金回報2.8厘。

外區客4.4萬租嘉亨灣海景3房戶

西灣河嘉亨灣錄得罕見大額租賃成交。美聯物業高級區域經理佘錦驊表示，嘉亨灣3座低層D室，實用面積947方呎，3房1套連工人房間隔，享全海景。外區家庭客議價後以月租4.4萬元承租，實用呎租46.5元。原業主2004年10月約846.7萬元一手購入，租金回報約6.2厘。

青衣上月61宗租賃 明翹匯3房月租2萬

利嘉閣高級分區市務董事彭錦添表示，青衣上月租賃成交錄61宗，其中區內早前入伙的明翹匯，新錄第2座中層D室租務成交，實用面積約586方呎，3房間隔，以2萬元獲承租，實用呎租約34元；業主2019年斥約914.3萬元一手購入，租金回報約2.6厘。