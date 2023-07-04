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海盈山賞南區山海靚景 主攻兩房

【明報專訊】如果形容啟德是九龍近年新盤供應重鎮，而一海之隔的港島的新盤供應重鎮，首選是南區黃竹坑站上蓋。港鐵（0066）旗下共分6期發展的黃竹坑站上蓋港島南岸，合共提供5200伙單位，為港島近年最具規模私宅發展，其中嘉里（0683）、信置（0083）及太古地產（1972）合作的第4期海盈山，為今年首個登場的港島大盤。海盈山由三大發展商合作，發展商過往的項目，在市場上均擁有良好口碑，是項目一大賣點。顧名思義，擁有南區山、海景色，亦屬海盈山的亮點。

明報記者 容婌維

攝影 劉焌陶

海盈山分2期發展，率先推出的第4A期提供432伙，預計關鍵日期為2025年5月，樓花期約22個月。海盈山位處整個港島南岸地盤的東南面，靠近南朗山，料多數單位享翠綠山景，個別向東南高層戶，估計有機會遠眺深水灣。

部分高層料可遠眺深水灣

海盈山第4A期提供的標準戶，涵蓋1房至3房合共7款戶型，實用面積389至915方呎，另設特色戶，單位實用面積介乎351至1847方呎，戶型由1房至4房。

今期項目主打兩房戶，是次提供的示範單位，以第2A座28樓F室為藍本，實用面積582方呎、兩房連獨立梗廚間隔。整體間隔方正，廳區呈長形，可明確劃分客、飯兩廳，睡房以走廊連接。在連裝修示範單位，設計師將廳區與近廳的細房的牆身，改為半透明玻璃以增加空間感；上述細房則打造成書房。

主人房放置雙人牀、可「三邊上落」，惟需留意，主人房及細房之間牆身經改動，令牀尾通道更寬敞。換言之，在交樓標準單位，主人房若要以同樣方式做到「三邊上落牀」，料要多花心思。浴室設於書房對面，預設浴缸，有通風窗。

3房連套房具空間感

至於連裝修3房連套房示範單位，以第2B座28樓A室為藍本，實用面積915方呎，屬今期面積最大標準戶，具相當空間感，設計師在廳區放置橢圓形六人飯桌、梳化、電視櫃後，仍有充足活動空間。

單位廳、房同向，設計師將其中一間睡房，打造成健身房兼書房，成為戶主的休閒空間。廚房面積逾86方呎，呈長形格局，可同時容納數人工作。

1房示範單位方面，以第2B座18樓G室為藍本，實用面積389方呎，屬交樓標準示範單位；廳區預設入牆式儲物櫃，收納空間充足。

基座商場料年底開幕

值得留意，海盈山位處港鐵站上蓋，對外交通方便，乘港鐵前往金鐘、中環等傳統商業區，車程僅需約8至15分鐘；項目亦設138個住客車位。另外，港島南岸基座商場THE SOUTHSIDE，預計今年底起分階段開幕，設有多元化的食肆、超市等，生活配套方便。

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