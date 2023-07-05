話你知：4年前每呎近1.06萬補價 各期中最貴

資料顯示，港島南岸第4期於2019年10月獲批發展權，當時補地價金額達67.58億元，以可建樓面總面積約63.83萬方呎計，每方呎樓面補價10587元，較第1期晉環2017年批出發展權之每方呎樓面補價8119元，高出30%。其後樓市逆轉，黃竹坑站上蓋補地價亦見回落；如會德豐於2021年4月奪得發展權的第6期，補地價金額約49.45億元，以可建樓面逾50.4萬方呎計，每方呎樓面補價回落至9818元。

可留意是，除海盈山外，上月推售的恒地（0012）啟德現樓項目HENLEY PARK，首張價單均價亦為整個HENLEY系列最低。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓市氣氛一般，加上去年樓市受疫情影響，不少新盤推遲至今年推出，部分發展商對資金回籠壓力較大，故部分新盤會以較優惠價錢推出，以搶佔市場購買力。

至於長實（1113）有望於今年內推出的港島南岸3期，當年每方呎樓面補價8614元；陳指出，較低的發展成本令地產商有更大空間調節價錢，惟仍要視乎推售時市况而定。

[香港地產]