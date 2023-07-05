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油塘親海駅2期批售 下周上樓書

【明報專訊】7月新盤戰白熱化，除港島黃竹坑港島南岸4期海盈山開價外，長實（1113）發展的油塘東源街項目，正式命名為親海駅第1期、2期、分別涉228伙及658伙、即合共886伙，除1期早前獲批預售樓花，2期銷售部署亦緊隨其後，發展商最新公布已獲批預售樓花同意書，預計下周上載樓書，最快本月內展開銷售。

長實執行董事趙國雄表示，「一Q清袋」並非集團的銷售目標，而是希望市民有足夠的選擇空間。趙國雄解釋，親海駅的「駅」字，不單止是因為項目鄰近港鐵油塘站，還寄望港人能藉此機會「上車」置業。

趙國雄：放寬按揭助市民置業

當被問到政府有意「減辣」放寬按揭成數，趙國雄認為若落實放寬，將有助市民減輕置業負擔，樓市下半年將向好。

長實營業部首席經理郭子威表示，親海駅的銷售部署如箭在弦，預計下周上載售樓書，最快本月開售，價錢將參考九龍東同類物業；項目主打中小型單位，開放式至兩房佔約75%、3房1套佔約20%，至於特色戶則佔5%，預料可以吸引小家庭及換樓客進場。

親海駅第1期、2期的關鍵日期，分別為2025年7月及同年10月，樓花期長約24個月及27個月。

長實旗下新盤，包括沙田九肚麗坪路名日．九肚山、屯門青山公路飛揚第1、2期，今年上半年合共售出約490伙。

[香港地產]

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