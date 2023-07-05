賽西湖3房2150萬沽 業主損手兩成

料屬屋苑3年來蝕幅最勁成交

上述原業主2018年2480萬元連車位購入，帳面蝕330萬元或13%，連雜費料實際損手約480萬元或19%，料為屋苑約3年來蝕幅、損手金額最大二手成交。

至於大型屋苑，中原營業經理李百達指出，鰂魚涌太古城銀星閣高層E室，實用面積749方呎3房1套間隔，望園景，原業主叫價1730萬元，減價440萬元或25%，以1290萬元易手、實呎1.72萬元。

資料顯示，單位對下兩層E室，面積、景觀相同，2021年曾以1645萬元沽出，即上述新成交價低355萬元或22%。上述新成交單位的原業主，早於1985年以64.7萬元入市，單位近年以遺產盤形式轉讓，38年間升值1225萬元或19倍。

高士台複式月租15萬 屋苑最貴

租賃方面，中原高級分區營業董事高鵬指出，港島西區高士台第1座頂層複式戶，實用面積2296方呎、3房3套連家庭室間隔、內設平台，享維港景，業主以18萬元放租，至近日以15萬元租出，減價3萬元或17%、實呎租金65元，料破屋苑租金新高；業主2014年以1億元購入，享租金回報率1.8厘。資料顯示，業主為中港商人，曾將單位多次加按。

美聯高級分區營業經理陳彪表示，鰂魚涌太古城本月暫錄約7宗租務成交，其中春櫻閣低層H室，實用面積1114方呎3房1套間隔，業主以5.5萬元放租，減價2000元或3.6%後，以5.3萬元租出、實呎租金約48元，租客為同區業主，將自置單位出租後再租用上址；業主2008年中金融海嘯前以約1140萬元購入，享租金回報率5.6厘。

[香港地產]