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億京申放寬地積比限制 元朗橋頭圍建1850伙住宅

【明報專訊】港府積極推展元朗洪水橋/ 厦村新發展區，億京早年購入的元朗橋頭圍土地，包括現有4S汽車城（4S City），新提交放寬地積比率申請，擬建5幢47層高住宅大廈、共涉1850個、平均面積約504方呎的單位，另設1幅商業零售建築物，整個項目總發展樓面涉約116萬方呎。

總樓面涉116萬呎 近港鐵天水圍站

據城規會文件顯示，地皮位於元朗橋頭圍丈量約份第127 約地段第361號多個地段、毗連政府土地，鄰近港鐵天水圍站，毗鄰為屏欣苑，地盤面積約16.57萬方呎，現時為「其他指定用途」註明「混合用途」用地。

申請人擬議略為放寬地積比限制，以作准許的住宅及商業發展，以總發展地積比7倍發展，擬建5幢47層高住宅大廈，建築物高度160米（主水平基準上，下同），另外設一幢7層高非住用建築物，擬作零售設施，總樓面約116萬方呎，預計2030年落成。

翻查資料，上述地盤去年8月獲屋宇署批准建4幢住宅，建築物高度不超過160米，及1幢零售設施建築，建築物高度54.85米，批准建1352個住宅單位，總樓面約111.36萬方呎。換言之，如落實放寬地積比率，單位伙數增加498伙或37%，總樓面則增4.64萬方呎或約4%。

單位比舊方案增37% 料7年後落成

近年發展商積極改劃或推展元朗洪水橋一帶的項目發展，如新地（0016）於2021年初完成天水圍橋頭圍商業項目補地價，補價金額19.74億元，以總發展樓面約85.65萬方呎計，每方呎樓面補價2305元；項目發展模式料與新地同系觀塘創紀之城5期（即apm）相若，被市場喻為「新界版apm」。

[香港地產]

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