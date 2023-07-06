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維港滙半年沽190伙 內地客佔七成

【明報專訊】市場聚焦嘉里（0683）等牽頭發展、位於黃竹坑的港島南岸第4A期海盈山之際，其他已入伙的新盤亦積極部署推售餘貨。其中，信置（0083）、會德豐等牽頭發展的西南九龍長沙灣維港滙I，近期已陸續交樓，最新已開放現樓供預約參觀，並伙四大代理行推出置業優惠吸客。同時，內房遠洋（3377）旗下已屆現樓旺角單幢盤千望，最新已完成交樓程序，現集中火力推售最後19伙餘貨。

信置執行董事田兆源表示，維港滙系列今年累售190伙，套現逾42億元，料約七成買家屬內地客。項目自2021年初推售至今累沽1003伙，佔全盤1437伙近七成，套現逾161億元。

半年套現42億 會所曝光

田兆源又透露，除近期已推出的合作項目海盈山外，信置年內亦將推出將軍澳日出康城凱柏峰III；另外，旺角ONE SOHO有望下月交樓。維港滙亦已開放現樓供預約人士參觀，昨日率先開放第1期的臨海會所供傳媒預覽。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，會所佔地逾5.85萬方呎，設施包括室內外泳池、燒烤場、24小時健身室及兒童遊樂場等。

單幢盤方面，已入伙的旺角千望昨日更新價單，及上載全新銷售安排，項目最後19伙於本周日起發售，當中9伙將以價單形式銷售、10伙特色戶則將招標。據更新價單顯示，發展商將120天即供可獲的最高直減折扣由14%增至14.5%，定價維持不變，變相輕微減價，涉及9伙以價單發售的單位。遠洋銷售及市場事務總監張詩韻表示，為配合銷售，項目現時開放23樓B室、實用281方呎的1房示範單位供預約參觀。

千望自2021年5月開售至今累沽64伙，佔全盤83伙約77%，套現逾3.67億元，平均成交呎價近2.4萬元。

海盈山錄3000人次參觀

至於樓花期約22個月的焦點新盤海盈山，則部署本周後期收票、最快下周開售。嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊透露，海盈山日前開價後查詢不絕，展銷廳錄逾3000人次參觀，而客戶主要來自港島，對兩房、3房戶較有興趣。

[香港地產]

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