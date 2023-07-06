moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

山頂南區半年378宗租賃 價量齊升

【明報專訊】上半年住宅租賃交投暢旺，豪宅屋苑更屢錄大額個案。據美聯物業統計，今年1至6月山頂南區錄得約378宗住宅租務成交，總金額涉約4575萬元，平均呎租約55元，較去年下半年，即去年7至12月分別升10.53%、24.2%及約3.26%。

加列山道屋80萬租出

上半年最大宗

租賃個案中，洋房佔約82宗，涉約1805萬元，較去年下半年約57宗及1207萬元分別升約43.86%及49.46%。至於10萬元或以上的大額租務成交，上半年共錄得約177宗，金額約3170萬元，較去年下半年126宗及2166萬元分別高出約40.48%及46.33%。期內最大額租務成交為4月份以近80萬元租出的山頂加列山道單號屋，實用呎租近114元；呎租最高租務成交為2月錄得的淺水灣道雙號屋，月租約76萬元，實用呎租約172元。

金融客4萬租維港滙3房戶

至於近月入伙的長沙灣維港滙，本月暫錄5宗租賃。美聯分行助理區域經理劉志偉表示，屋苑1期2座低層C室，實用784方呎，3房1套間隔，望海景，以4萬元租出，實用呎租約51元。據悉，新租客為從事金融業新香港人，業主2021年7月約2,133.75萬元一手購入，租金回報約2.2厘。

中原地產高級分行經理王文彬表示，東涌上月共錄百宗租賃成交，7月首5天則暫錄約13宗，其中水藍‧天岸7座頂層複式戶，實用1410方呎，3房1套間隔，附連天台，享全海景，以4.35萬元租出，實用呎租約31元。業主2018年10月1589萬元買入，租金回報約3.3厘。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款