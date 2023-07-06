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HENLEY商場5.28億沽 呎價逾2萬

【明報專訊】近年啟德多個半新盤商場或商舖，均獲內地客承接，其中恒地（0012）啟德THE HENLEY商場，上月就以5.28億元由內地背景買家購入，呎價逾2萬元，較3個月前同區啟德1號商場呎價高近一成。

內地買家持瓦努阿圖護照

上述THE HENLEY商場由2座2層高商場組成，連1個暢通易達停車位及3個上落貨車位，總樓面約26,132方呎，上月中以5.28億元售出，呎價約20,205元。買家以QIXING PROPERTY LIMITED作登記，公司董事Chan Ming Zhao，料為內地背景人士，但持有瓦努阿圖護照，有傳該名買家為內地客盧海強相關人士，盧海強近月先後購入多個舖位物業。

啟德對上一次商場或商舖成交，為今年3月由建華以共6.5億元向中海外（0688）購入的啟德1號I、II商場，面積逾3.51萬方呎，呎價約1.85萬元，即今次恒地出售THE HENLEY商場，呎價較3個月前啟德1號高約9%。建華集團2021年12月亦以約3億元向龍湖地產（0960）購入同區尚．津溋基座商舖，面積約1.22萬方呎，呎價約2.46萬方呎，即建華不足兩年內斥約9.5億元購入啟德三商場。

高3個月前同區商場近一成

另外，利嘉閣助理分區董事蔡庭勇表示，將軍澳新寶城1樓雙號車位，約143.8萬元沽出，原業主今年2月才以約133.8萬元購入，持貨僅約4個月，帳面獲利約10萬元，期內升值7.5%。

[香港地產]

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