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發展新界閒置土地 遠勝明日大嶼

【明報專訊】曾在1980年初協助港英政府規劃天水圍新市鎮的卓百德，在2021年2月4日本欄見報、題為「將軍澳佛堂澳供地快 遠勝明日大嶼」專訪中表示，在當時樓價急升的背景下，港府應該盡快改劃土地建屋，例如把當時用作填料庫的將軍澳佛堂澳改劃興建住宅予7萬人居住，並且引用《收回土地條例》大舉收回新界農地棕地作發展用途，在未來幾年落成大量住宅紓解民困、而非研究最快料15年後始有住宅供應落成的明日大嶼。

兩年前籲發展佛堂澳 港府今年訂相關藍圖

2021年10月時任特首林鄭月娥發表《施政報告》，提出發展北部都會區，完成後可容納約250萬人居住，並且提供65萬個職位。李家超去年7月出任特首後，除繼續推進北部都會區計劃外，今年1月發展局宣布完成制定佛堂澳所在將軍澳第137區初步發展大綱圖，可提供約5萬個房屋單位，供約13.5萬人居住，作為短中期其中一個主要房屋供應來源，首批約3.4萬人最快可於2030年遷入，政策方向與卓百德上述建議相若。

明日大嶼屬「虛榮的項目」

卓百德在是次專訪表示，香港人應該感到高興的是，政府終於採取非常有邏輯的步驟發展將軍澳佛堂澳，畢竟像現時用作填料庫明顯並非最有價值及明智。他表示：「此地皮本身已準備好發展，附近具備良好交通及其他基建，可以很快便伸延至此，應該是一個令人興奮的項目，將會為紓緩香港房屋短缺帶來重大貢獻。」

另外，卓百德認為，發展將軍澳佛堂澳及北部都會區等大型項目，比斥資逾6000億元發展明日大嶼填海造地明智得多，並指明日大嶼是一個自我中心的項目、虛榮的項目（This is an ego project, a vanity project），「我認為假如進行了全面及深入的社會、經濟、規劃、環境及財務等成本對比收益分析（cost benefit analysis）後，便會知道它（明日大嶼）根本不值得推行，政府至今尚未完成有關研究，或至少尚未向公眾公布，一旦研究面世後能證明我的觀點錯誤，請通知我」。

卓百德強調，希望本港政府將會放棄明日大嶼此想法，因為像發展佛堂澳般、聚焦於把現時在新界空置的大量土地作建屋及發展，這樣興建城市沒有那麼昂貴及更快速。

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