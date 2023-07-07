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滙都I首推125伙 折實均呎1.37萬 低兩年前同區新盤一成 1房441萬入場

【明報專訊】踏入下半年，新盤戰打得更火熱，繼港鐵黃竹坑站海盈山後，昨日再有新盤開價。洪水橋近年最大規模的新盤、泛海國際（0129）元朗洪水橋滙都，其中樓花期約兩年的滙都I，昨日以折實均呎1.37萬元首推125伙，1房折實440.92萬元入場，較兩年前長實（1113）同區#LYOS首批折實均呎約1.55萬元低逾一成。項目今早11時起將開放設於荃灣楊屋道Plaza 88內的示範單位，並同步收票。

明報記者 管龍欣

在北部都會區大計下，洪水橋近年接連推出新盤，同區對上一個新盤是2021年10月以折實均呎15,503元首推341伙的#LYOS，項目開售時樓花期亦近兩年；而是次滙都I 首批折實均呎較#LYOS低出11%，若與上月開售的新地（0016）屯門NOVO LAND 2A期首批折實均呎13,598元相比，滙都I輕微高出約1%，如與區內樓齡逾9年的二手屋苑近期均呎比較，滙都I則高出約兩成至三成。

今起開放示範單位及收票

泛海國際執行董事關堡林表示，滙都I首批單位為「貼地價」，定價參考同區其他項目，首張價單以現金即供價計算，49伙低於600萬元，全數1房戶26伙低於500萬元。滙都首批125伙，涵蓋26伙1房戶、96伙2房戶與2伙3房戶，以及1伙1房特色戶，首批單位實用面積326至498方呎，價單定價512.7萬元至820.9萬元，價單呎價14,754元至17,537元，提供最高折扣14%，折實價約440.92萬元至約705.97萬元，折實實呎12,688元至15,082元，整批折實均呎13,747元，總市值逾8.3億元。

1房天台特色戶實呎高見1.5萬

滙都I入場單位為3座2樓A03室的1房戶，實用面積326方呎，折實價440.92萬元，折實實呎13,525元。至於呎價最低為2房3座3樓B12室，實用面積449方呎，折實價569.7萬元，折實實呎12,688元。今輪唯一1伙特色戶是3座12樓A03室，實用面積326方呎，1房間隔連天台，向西南望毗鄰村屋，折實價491.66萬元，折實實呎15,082元，單位不僅是首張價單中最貴的1房戶，同樣是呎價最高單位。

另外，項目提供4種付款方法，包括「120天現金付款計劃」、「180天現金付款計劃」、「靈活建築期付款計劃」及「輕鬆置業建築期付款計劃」。值得一提，建築期付款提供最高9%折扣，與即供付款最高折扣14%，相差5%折扣，對比同區#LYOS即供付款與建築期付款相差3%多出2%折扣，而比起上月開賣的NOVO LAND 2A期同樣高出2%折扣。

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