湯耀宗表示，項目會所面積涉逾4萬方呎，名為「Club Cascade」，呼應項目流水意象主題建築設計。會所設施包括多功能宴會廳、逾25米室外游泳池、健身室、小朋友設施「Cave Studio 洞景歷奇」等。

HENLEY PARK次輪銷售暫收7594票

此外，恒地（0012）旗下啟德現樓新盤HENLEY PARK，自剛過去周日加推82伙後，至今仍未公布次輪銷售安排。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目至今累收7594票（連同「復活票」，即以首輪向隅客為主），較剛過去周日推出價單3號的82伙超額逾91倍，現正積極考慮加推，最快今日公布次輪銷售安排。

瑜一．天海7月暫沽3伙 套現逾億

踏入7月，新盤市場交投略為轉旺，至今累錄近260宗成交。其中華懋及港鐵合作發展的何文田瑜一．天海，本月至今連沽3伙，累計套現逾1.1億元。項目昨最新售出2B座19樓A室，實用面積957方呎，3房1套連儲物室，成交價2993.76萬元，實呎31,283元。瑜一系列自今年3月開售至今累售423伙，佔全盤844伙約50%，套現逾72億元。