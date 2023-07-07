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天璽．天1期批預售涉906伙 最快下季推

【明報專訊】啟德新盤供應源源不絕，地政總署公布，上月再批出一份啟德新盤的預售樓花同意書，為新地（0016）旗下啟德天璽．天第1期，此亦是上月唯一批出的預售項目，上述項目涉及906伙，預計2025年6月落成。

上月預售樓花零申請

新地副董事總經理雷霆表示，天璽．天樓書及示範單位已接近完成，預計下季推售。新地早前曾透露，項目第1期涵蓋開放式至4房間隔，各戶型分佈平均；而第2期涉及584伙。

資料顯示，新地2018年5月以251.61億元投得天璽．天所在的啟德第1F區1號住宅地，總價創全港住宅官地歷來新高，紀錄維持至今，每方呎樓面地價達17,776元，曾一度創啟德區每方呎樓面地價最高的住宅地。

另總結今年上半年，地政總署共批出14份預售文件，涉及6980個單位，較去年同期10,716伙，減少3736伙或約35%。此外，近月樓市氣氛轉弱，連帶發展商入紙申請預售個案亦大減，據地政總署資料顯示，該署上月並無錄得任何新預售樓花同意書申請，為去年2月、即16個月後首見。

半年批6980伙樓花大減35%

總計今年上半年，該署收到13個項目的預售樓花同意書申請，涉及7303伙，較去年下半年11,914伙減少39%，對比去年同期14,456伙則減少49%，為2021年上半年後近兩年半來最少。截至上月底，待批預售樓盤有44個項目，涉及21,840伙，按月跌約4%，是連續3個月待批單位數目高逾2萬伙以上。

預售樓花半年申請按年跌五成

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，雖然上半年預售樓花不論是新申請，或獲批項目顯著減少，但目前已批出預售樓花但尚未發售的新盤單位總數仍然超過1.2萬伙，而當中部分亦已部署短期內推出，包括已公布價單的黃竹坑站4A期海盈山及洪水橋滙都I，因此相信一手市場將持續成為樓市焦點。

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