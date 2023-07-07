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南昌站TOWNPLACE開放式戶月租1.38萬起

【明報專訊】新地（0016）住宅租賃品牌「TOWNPLACE 本舍」，鄰近港鐵南昌站的全新項目TOWNPLACE WEST KOWLOON，將於下半年起陸續招租，發展商昨日推出首批105伙租賃價單，同日開放9個示範單位予傳媒參觀，早鳥優惠月租由1.38萬元起。

共涉843伙 先推105伙招租

TOWNPLACE 本舍副總經理李雪麗表示，TOWNPLACE WEST KOWLOON以「Aparthotel」長短租賃酒店混合模式營運，提供日租、月租或年租選擇。她續稱， 項目目標租客為年輕專業人士，有望與新地旗下西九龍商業組合，包括九龍站ICC、西九高鐵站上蓋商業項目等，產生協同效應。

項目位於西九荔盈街10號，由1座大樓組成，合共提供843伙，建築面積由243至860方呎，提供開放式至3房戶型。首推105伙價單，涵蓋開放式至3房戶，開放式戶早鳥入場月租由1.38萬元起；1房單位月租1.8萬元起；2房單位月租3.08萬元起；至於面積最大的3房單位月租由5.28萬元起。

項目主打開放式及1房戶，其中開放式戶建築面積由243方呎起至最大423方呎，方便住客靈活劃分空間。位於9樓56室開放式示範單位，建築面積397方呎、享海景，配備書枱，適合單身專業人士。值得留意，上述項目所在地由新地於2017年10月以50.6億元投得，高於當時市場估值上限約35%，至今仍為全港最貴的純酒店地皮。

另外，市場再錄內地生租樓個案。中原地產分行經理李嘉龍表示，大埔天鑽8座低層D室，實用630方呎，3房間隔，獲3名內地生以2.2萬元承租，實用呎租近35元。業主去年768萬元購入，租金回報約3.4厘。

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