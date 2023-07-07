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嘉華4.68億購「越南朱」天后酒店全幢

【明報專訊】部分投資者蝕讓沽貨，吸引本地發展商或相關人士入市。其中有「越南朱」之稱的資深投資者朱立基或相關人士，早前以4.68億元購入天后晉逸維園精品酒店，持貨4年勁蝕3.32億元，買家為嘉華國際（0173）或相關人士。上述酒店位於英皇道31至33號，地盤面積約4105方呎，現有總樓面約4.33萬方呎，樓高23層，地下至1樓為商舖，3至26樓為客房，提供132間房，資料顯示，物業上月以4.68億元售出，平均每房間約355萬元。

6年帳面勁蝕逾四成

資料顯示，買家以CHARMFIELD PACIFIC LIMITED作登記，公司董事包括嘉華國際香港地產部董事總經理呂耀華，以及嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇。據了解，「越南朱」早在2017年以超過8億元「買殼」購入有關物業，未計翻新成本，現帳面蝕約3.32億元，蝕幅逾四成。

英皇或相關人士6380萬沽跑馬地舖

另外，英皇國際（0163）或相關人士，最新以6380萬元售出跑馬地黃泥涌道1A號、山村道1至1F號怡豐大廈低層地下1至4號舖，以物業面積約3360方呎計，呎價約1.9萬元。資料顯示，買家以京滙發展有限公司作登記，公司董事包括百份百餐廳母公司亞洲國際餐飲集團創辦人柯鎮平，而該舖目前正由集團旗下牛奶冰室租用。原業主英皇國際或相關人士2004至2005年期間以2485萬元購入，帳面獲利3895萬元或1.5倍。

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