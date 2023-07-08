CCL按周跌1% 八大指數半年來首齊跌

跌至165.68點 見9周新低

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，有關數據反映6月15日美國暫停加息，而雖然暫停加息，但利率持續高企，市場氣氛觀望，買家入市意欲放緩，二手交投疲弱，整體樓價開始出現調整迹象。她又指，本周八大樓價指數齊跌，是去年12月（即28周）以來首見，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報166.22點，按周跌1.1%，CCL（中小型單位）報164.88點，按周跌1.1%，CCL Mass及CCL（中小型單位）同為17周新低，重返今年3月時水平，CCL（大型單位）報169.70點，按周跌0.32%，連跌兩周共0.36%。

弦海迷你戶340萬沽 4年實蝕四成

事實上，近年屢錄二手蝕讓的屯門弦海，剛再錄勁蝕個案。祥益地產區域董事黃慶德表示，弦海高層K室，實用面積224方呎，屬開放式單位，以340萬元售出，實呎15,179元。資料顯示，原業主2019年以457.1萬元一手購入，現帳面蝕117.1萬元，由於業主當年需付樓價15%辣稅，連同使費在內，料實蝕近190萬元或41%。此外，何文田喇沙利道晟林低層C室，實用面積403方呎，兩房間隔，則以720萬元易手，實呎17,866元，原業主2019年952.7萬元一手購入，帳面蝕232.7萬元，連使費料實蝕約280萬元或29%。

另美聯高級營業經理江志超表示，何文田半山壹號半山徑35號高層單位，實用面積1604方呎，屬4房雙套連工人套間隔，原叫價3600萬元，降價100萬元或約3%後，以3500萬元成交，實呎21,820元；原業主早於2010年6月以2687.5萬元購入，持貨13年，帳面獲利812.5萬元或約30%。