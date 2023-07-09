深灣9號複式戶20萬租出 呎租創屋苑新高

高氏續稱，該複式戶位於極高層，實用面積2328方呎，享全海景，業主去年8月放租，月租叫價20萬元，放租接近一年，獲外區用家零議價承租，平均實用呎租高見85.9元，創屋苑新高。業主2014年7月以約1.0811億元購入，現可享租金回報約2.2厘。

放寬按揭後首周末 旺丁不旺財

另一宗租賃成交則為8座低層B室，實用面積1268方呎，業主最新以月租6萬元租出，平均實用呎租47.3元。業主2012年以約2873萬元買入單位，現可享租金回報約2.5厘。

新入伙盤火炭星凱．堤岸，一個開放式戶，以實用呎租約60元獲承租，創區內私宅呎租新高紀錄。美聯物業高級分區營業經理梁仲賢表示，該單位為5座低層E室，屬實用228方呎開放式戶，業主原以月租1.38萬元放租，獲一名單身內地生承租，並願意支付全年租金，終以月租1.37萬元租出，實用呎租60元，不僅創屋苑新高紀錄，亦貴絕火炭區私宅。原業主2021年10月以672.3萬元購入，現可享租金回報約2.4厘。

海悅豪園3房戶968萬易手

二手買賣方面，有業主因市況淡靜而拓闊議價空間沽貨。利嘉閣地產分行經理鄭啟聰表示，將軍澳海悅豪園最錄成交，單位為1座高層G室，實用面積672方呎，屬3房連儲物室間隔，原業主去年10月起放售，最初叫價1100萬元，其間因應市况而調低叫價1000萬元。

他續稱，近日一組家庭客物色3房戶作換樓，參觀上述單位後，心儀客廳寬敞兼享開揚球場景及海景，決定入市，雙方議價後以968萬元易手，成交價較去年叫價低132萬元或12%，實呎14,405元。

海盈山首日收800票 超額8倍

新盤方面，市場聚焦兩盤大新盤，分別是嘉里（0683）等發展的黃竹坑港島南岸第4A期海盈山，以及泛海國際（0129）元朗洪水橋滙都I，兩盤同在昨日接受認購，其中海盈山首日收約800票，以首批88伙計，超額認購逾8倍；另滙都I首天收逾750票，以首推125伙計，超額5倍。

另鐵定於本周二（11日）進行次輪銷售的恒地（0012）啟德HENLEY PARK，因項目已屆現樓，可即時受惠於放寬樓市辣招。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，昨日有不少向隅客在截票前，到HENLEY PARK現樓參觀，預計在新措施下，有更多客人能以低首期成本入市。

[香港地產]