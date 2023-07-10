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海盈山滙都兩日共收2400票

【明報專訊】港府上周公布放寬住宅按揭成數後，嘉里（0683）牽頭、樓花期長約22個月的黃竹坑站港島南岸第4A期海盈山，以及泛海（0129）旗下樓花期約兩年的元朗洪水橋滙都I，均於上周六（8日）開始正式收票，兩盤兩日來估計合共收約2400張入票，凍結市場相當購買力。

海盈山上周以折實均呎2.79萬元首推88伙，項目上周六起正式收票，截至昨晚兩天累收1100票，以首張單計超額11.5倍，而兩日參觀人次則逾8000人。

緹外萬呎巨無霸 周四招標兩小時

嘉里同系已屆現樓的九龍半山龍駒道緹外，推出項目最大面積的院墅C招標發售；上述院墅C實用面積11,692方呎，另設花園1.5萬方呎、前庭964方呎，採4房4套間隔，並設宴會廳、家庭廳和健身房等，花園設有可升降恒溫室外泳池，院墅內置升降機及私人停車庫，招標時間為本周四上午9時至11時。

泛海：放寬按揭帶動換樓鏈

至於主打上車客市場、首批125伙全數折實價低於1000萬元的洪水橋滙都I，兩日收約1300票，超額逾9倍；泛海執行董事關堡林表示，項目設於荃灣的展銷廳，過去兩日累錄逾5000人次參觀，正考慮加推單位應市。

關表示，港府放寬1500萬元以下自住單位按揭成數，買家最高可做七成按揭，有利帶動換樓鏈，對樓市具正面效益。至於滙都以折實均呎1.37萬元首推的125伙，價單定價512.7萬至820.9萬元，全數可承做最多九成按保。

另恒地（0012）啟德HENLEY PARK過去兩天連沽7伙，套現近5622萬元，當中4宗成交為昨日錄得，售出單位均屬實用面積384方呎1房連衣帽間戶，成交價767萬至826萬餘元，呎價1.99萬至2.15萬元。

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