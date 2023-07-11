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長實海澄軒變772伙住宅進補價程序 業界料酒店改裝成本較重建住宅慳一半

【明報專訊】疫情打擊下，酒店業大不如前，作為「龍頭」發展商的長實（1113），近年先後把旗下多個酒店項目申請重建或改裝成住宅項目，其中早在2020年初申請改劃的馬鞍山海澄軒海景酒店，發展商最新透露，項目已於早前獲屋宇署發出建築物（改動及加建）（主要修訂）方案之批准，並進入補地價程序。有業界人士估計，項目有望於兩年內完成補地價，並指發展商採用改裝取代重建，除符合現時市場對環保的要求，在建築成本上亦有機會比重建節省一半。

明報記者 林尚民

就上述改裝方案，長實發言人表示，早前屋宇署已發出建築物（改動及加建）（主要修訂）方案之批准，並透露有關方案涉及772伙住宅單位，項目佔地8.44萬方呎，住宅樓面約48.43萬方呎，下一步將進入補地價程序。

23年前1.2億奪地 02年酒店開業

上述物業所在之地皮，由長實於2000年以約1.2億元投得，當時每方呎樓面地價約200元，物業現為1幢18層高酒店，提供831間酒店房間，早於2002年10月開業。長實於2020年初開始就為該物業向城規會提交改劃申請，最初擬由「其他指定用途」註明「酒店」，加入「分層住宅（只限設於大規模改建的現有建築物）」為第二欄用途，及後更申請地皮改劃為「住宅（甲類）12」用途，並於2021年獲批。

料兩年內完成補價

據業界估計，發展商以改裝取代重建，符合現時市場對環保的需求，並估計項目有機會於兩年內完成補地價，預料物業會以兩、三房單位為主。萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒則指，雖然現時住宅地價大跌，但同時商業及酒店地之地價跌幅遠比住宅地大，故項目補地價未必會太低，反而發展商採用改裝方式，一來時間上會較重建快，加快現金流回籠，在建築成本上，估計亦會較重建節省約一半，但發展商需花功夫把酒店間隔改裝成住宅間隔。他又指，上述項目地點上不至太偏遠，且景觀不俗，若市况並無大上落，參考現時區內物業，料未來項目推售時，售價在實呎1.7萬至1.9萬元難度不大。

事實上，除海澄軒外，長實近年先後把旗下多個酒店申請重建或改裝，如佔地約30萬方呎的天水圍嘉湖海逸酒店，就獲批兩個方案，包括2020年獲批重建成約5000伙、平均約300方呎單位，去年10月再獲批改裝或1102個住宅單位。另紅磡海灣軒海景酒店及紅磡海韻軒酒店，就分別於今年5月及去年申請改裝，前者提供約1665個住宅單位，涉約111.47萬方呎樓面，後者則改裝成住宅加酒店，提供1503個住宅單位及442個房間，涉約120萬方呎樓面。

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