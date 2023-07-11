滙都I加推63伙 均呎逼1.4萬

市場消息透露，項目3日以來累收約1479票，以首兩張價單共188伙計，超額近7倍。

泛海國際集團執行董事關堡林表示，滙都I展銷廳於過去周末錄得約5000人次參觀，加推後將視乎市場反應，短期內公布銷售安排。滙都I價單2號的63伙，涵蓋1房至3房及特色戶，實用面積由287至498方呎，扣除最高14%折扣，折實價452.7萬至714.4萬元，折實呎價介乎13,392至15,774元。

滙都I入場單位為第1座1樓A07室，實用面積287方呎1房間隔、連159方呎平台，折實價452.7萬元，折實呎價15,774元。

海盈山擬加推 最快周末首輪開售

由嘉里（0683）牽頭發展、樓花期約22個月的黃竹坑站港島南岸第4A期海盈山，嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊指，項目料受惠放寬按揭措施，收票情况理想；集團正考慮提價加推，主力推出兩房及3房戶，有機會本周末作首輪銷售。

君柏4房撻訂貨周五起招標

有發展商相隔逾4年，突擊推出新盤餘貨招標。長實（1113）及帝國集團合作、入伙多年的亞皆老街君柏，最新推出第5座18樓A室，於本周五（14日）起招標，屬項目於2019年3月後，相隔4年再推出一手單位招標。

君柏是次招標的第5座18樓A室，實用面積1624方呎，4房雙套間隔，曾於2017年9月以3957.7萬元售出，惟買家及後於2022年12月撻訂離場。

HENLEY PARK今次輪銷售82伙

另個別新盤錄撻訂個案。恒地（0012）啟德現樓新盤HENLEY PARK，新錄兩宗1房戶撻訂，料發展商共殺訂約73.6萬元。該盤今日將展開次輪銷售82伙，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目次輪截收8384票（連同首輪向隅客的「復活票」），超額101倍。