放寬按揭後 新港人748萬購爵悅庭兩房

受惠於新政策，荃灣區二手成交較6月同期有所回升。美聯分行聯席區域經理鍾家豪表示，爵悅庭南爵軒高層A室，實用475方呎，兩房間隔，以748萬元沽出，實呎15,747元，望市景，買家為新香港人，於近日取得香港永久居民身分，見政府放寬按揭成數，故隨即入市。

新興花園移民盤565萬沽 11年升77%

鍾補充，若以舊按保計算，買家需支付約四成首期才能豁免保費，新政策下買家只需支付三成約224萬元首期，並毋須參與按保計劃及支付按保費用，而餘下樓價七成即524萬元，則向銀行承做按揭。原業主2012年435萬元購入，並於2018年作內部轉讓，換言之，撇除內轉，持貨約11年，帳面升值313萬元或72%。

此外，中原高級分區營業經理黃達雄表示，大埔新興花園5座低層B室，實用591方呎，3房間隔，原叫價650萬元，因業主移民，議價空間提升，終以565萬元已補價成交，實呎9560元。買家為同區換樓客。原業主2012年319萬元已補價購入，持貨約11年，帳面獲利246萬元或77%。

屏欣苑兩房未補價450萬易手 帳賺232萬

雖然整體樓價指數回調，但新居屋仍受白居二客捧場。利嘉閣分行經理蕭啟諾稱，天水圍屏欣苑A座低層4室，實用約447方呎，可作兩房間隔，有白居二客以450萬元未補地價購入，實呎10,067元。原業主2018年10月約218.1萬元向房委會一手購入，帳面大賺231.9萬元或逾1倍。

偉華一年來呎租首升破50元

進入暑假租務旺季，市場消息指，沙田老牌屋苑偉華中心，位於4座高層C室，實用308方呎，兩房間隔，以1.6萬元租出，實用呎租約52元，不但為一年來呎租首升破50元水平，亦逼近屋苑一年前以呎租54元，創下的屋苑最高紀錄。