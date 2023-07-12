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內地生租希爾頓中心 呎租47元破頂 媲美大圍柏傲莊 月租2萬高市價15%

【明報專訊】通關後的首個暑假租務檔期，大批內地生來港租樓，令租務市場價量齊升。代理表示，單計鄰近港鐵站的沙田市中心一帶，本月至今已錄約24宗租務成交，已達上月全月約51宗的一半，當中約六成租客為內地生。沙田希爾頓中心1個實用面積427方呎的單位，由2房改成3房間隔，獲3名內地生以2萬元合租，除高於屋苑同類單位市值租金15%，以及創屋苑同類新高外，呎租更高達47元，媲美近月入伙的大圍站柏傲莊呎租水平。

明報記者 容婌維

由於港鐵沙田站前往中大、城大等交通便捷，即使爆疫前，沙田區每逢暑期租務例必暢旺。美聯營業經理鄧浩賢表示，希爾頓中心A座中層3室，實用面積427方呎，原則2房間隔，現改為3房戶，附連裝修及基本家具，業主叫租2.1萬元放租約1個月後，最新獲3名內地生以月租2萬元合租、實用呎租約47元，創屋苑同類單位租金新高。鄧又稱，屋苑近期錄得一宗靚裝同類單位，以月租1.75萬元成交。換言之，上述租金較市價高出約15%。業主於2014年以383.8萬元購入上址，租金回報逾6厘。

南昌一號417呎3房1.9萬租出

上述單位租金，亦已超越部分市區半新盤同類3房單位，其中深水埗單幢盤南昌一號一個面積相若的3房戶，最新以不足2萬元租出。中原地產區域營業董事歐陽振邦表示，南昌一號低層D室，實用面積417方呎，3房間隔、望市景，以1.9萬元租出，實用呎租46元。業主2021年6月以723萬元購入，租金回報約3.15厘。

除內地生外，內地專才的租務需求亦日益增加。中原地產高級區域營業董事陳凱超表示，西灣河柏匯新錄低層F室租賃成交，單位實用面積211方呎，開放式間隔、望市景，最新獲內地移港專才以1.13萬元承租，實用呎租53.5元。業主則於2016年393萬元一手購入，租金回報3.45厘。

內地專才1.13萬租柏匯211呎戶

另外，家庭客把握暑假檔期搬屋，入市租住新單位。中原地產分行經理曾嘉匯表示，大埔白石角朗濤9A座中層A室，實用面積1224方呎，3房1套連工人套房間隔，獲外區家庭客以4.35萬元承租，實用呎租約35.5元。業主去年以2400萬元一手購入，租金回報約2.2厘。

此外，中原地產分行經理吳華彩表示，大埔嵐山2座低層E室，實用面積491方呎、2房間隔，最新以1.45萬元租出，實用呎租29.5元。新租客為一名大學教授，原居於同區，見屋苑租金價錢合理，地點亦方便工作，即租入單位自住。業主2014年約474萬元一手購入，租金回報約3.7厘。

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