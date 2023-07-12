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御半山1房移民盤465萬沽 5年實蝕近一成

【明報專訊】新界西北接連有大型新盤貼市價登場，搶去大部分二手購買力，個別需移民急讓的半新盤業主蝕讓離場。中原地產分行經理曾慧敬表示，屯門御半山1A座低層B室1房戶，實用面積306方呎，以465萬元易手，實呎15,196元。原業主2018年5月499.1萬元一手購入，持貨約5年，因移民而轉售，帳蝕34.1萬元或約7%。若連一手買入所獲現金回贈及其他使費計，料需實蝕逾43萬元或約9%。

據代理資料，御半山今年以來共錄得約10宗二手成交，全屬蝕讓個案，帳面蝕幅介乎6%至23%，故上述成交蝕幅屬市場水平。

滿名山3房收租客6年實蝕16%離場

另有收租客看淡後市沽貨離場。晉誠地產董事胡卓輝表示，屯門滿名山滿庭7座高層B室，實用面積981方呎，3房1套工人房間隔，向南望內園泳池景，以1558萬元易手，實呎15,882元。原業主2017年11月1760萬元一手購入，持貨約6年，帳面蝕202萬元或約11%；若連使費料需實蝕逾238.5萬元或約16%。

將軍澳日出康城SEA TO SKY最新有3房戶業主額印鬆綁後蝕讓離場。中原高級分區營業董事伍錦基表示，屋苑2座中層D室，實用面積711方呎，3房1套連多用途室間隔，以1168萬元易手，實呎16,428元。原業主2020年7月以1232.7萬元一手購入，持貨約3年、額印期滿即轉手，帳蝕64.7萬元或約5%；若連使費料實蝕逾122.6萬元或一成。

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