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宏安油塘工廈申放寬高限重建676伙

【明報專訊】正由傳統工業區轉型為住宅區的油塘，再有發展商申請將工廈轉作住宅發展。宏安地產（1243）最新就持有的油塘工業大廈第4座，向城規會申請放寬地積比率約21%，擬建676伙住宅，總樓面約30.43萬方呎。

據城規會文件顯示，申請地點位於油塘四山街18至20號，鄰近同系半新盤曦臺，地盤面積41,687方呎，申請人住宅部分以最高5倍地積比率發展，擬建兩幢26層高的住宅大廈，將提供約676伙、平均面積398方呎的住宅單位；另第2座住宅的基座會提供零售樓面、社會福利設施（幼兒中心），以及會所等設施，總樓面約30.43萬方呎。翻查資料，宏安地產去年2月就項目申請強拍，當時持有該廈80.21%業權，今年中以2650萬元購入該廈最後一伙，並統一項目業權。

雅居樂底價9.66億一統龍圃別墅業權

另由雅居樂（3383）持有大部分業權的九龍塘龍圃別墅，昨日進行強拍，在無對手下，以底價9.66億元統一業權。資料顯示，龍圃別墅於1967年落成，樓齡約56年，鄰近畢架山一號，現為樓高5層住宅、提供44個單位。項目地盤面積2.16萬方呎，若以地契列明的地積比率1.8倍計，可建樓面約3.89萬方呎，以底價計，每方呎樓面地價約2.48萬元。

此外，有財團收購位於長沙灣順寧道公務員合作社舊樓，最新向土地審裁處申請強拍，估值約1.25億元，為今年第4宗強拍申請。據土審文件顯示，申請地點為順寧道308至314號，前身為公務員合作社，1958年落成，樓齡約65年，地盤面積約4800方呎，財團持有逾九成業權，尚餘兩住宅未能收購，整個項目估值約1.25億元。

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