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帝景園9年首蝕讓 多按盤6000萬沽 半山豪宅連錄損手 璈珀7年實輸近千萬

【明報專訊】近月二手屋苑蝕讓有增加趨勢，連帶半山傳統豪宅亦錄蝕讓成交。中半山指標豪宅之一的帝景園一個3房「多按」單位以6000萬元售出，原業主持貨約5年，連使費料實蝕約12%，料為該屋苑近9年來首宗蝕讓個案；另西半山半新盤璈珀一個3房戶，則以3968萬元售出，一手業主持貨約7年實蝕近千萬元離場。

資料顯示，帝景園5座中層A室，實用1513方呎，3房1套間隔，連車位以6000萬元售出，實呎39,656元，屬市價水平。原業主2018年6400萬元購入，其後曾六度向銀行及財務公司進行抵押，包括2020年由英皇財務承做4500萬元按揭，最近一次為去年11月由尚誠融資承做1000萬元二按，原業主帳面蝕400萬元，連使費料實蝕約800萬元或12%。

帝景園過往做價一向「硬淨」，對上一宗蝕讓個案為2014年錄得，當時一個實用2141方呎的1座高層4房戶，以7388.8萬元售出，實呎34,511元。原業主2011年7800萬元購入，連使費料蝕近900萬元或12%。

值得一提，帝景園發展商新地（0016）過往一直保留屋苑多個單位收租，近月轉租為售，部分單位實呎達5.6萬元，其中有「太子黨基金」之稱的博裕資本，公司董事霍中丞就以近1.2億元購入屋苑2座中層A室，實用面積2141方呎，實呎5.6萬元。

明翹匯本月3宗二手全蝕讓

至於2015年底以現樓形式推售的璈珀，一個實用1538方呎的中層D室，3房雙套間隔，則以3968萬元售出，實呎25,800元。原業主2016年4663萬元一手購入，帳面蝕695萬元，連使費料實蝕約940萬元或約兩成。

新界半新盤方面，青衣明翹匯本月3宗二手全見蝕讓。利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添指，明翹匯本月二手蝕讓，包括2座中層F室，實用303方呎，1房間隔，以470萬元成交，實呎約15,512元。原業主2019年508.2萬元一手購入，帳面蝕約38.2萬元或8%，連使費料實蝕58萬元或11%。另屋苑1A座高層G室，實用299方呎，1房間隔，485萬元沽出，實呎16,221元。原業主2019年519.6萬元一手買入，帳面蝕34.6萬元或7%，連使費料實蝕約55萬元或11%。

薈蕎銀主貨639萬沽

貶值27%

中原高級資深分區營業經理敖國偉指，大圍薈蕎2翼中層B1室，實用425方呎， 兩房間隔，屬銀主貨，以639萬元沽出，實呎15,035元。原業主2018年899.6萬元一手買入，當年享3%現金回贈，其後原業主多次加按，現成交價較當年實際購入價貶值233.6萬元或27%。

明報記者

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