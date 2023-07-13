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外籍機師1.8萬租昇薈兩房戶

【明報專訊】東涌區自年初通關後，租賃成交一直活躍，而外籍機師亦重新回港租樓。中原分行經理曹嘉華表示，東涌已連續6個月錄得逾百宗租賃，上月錄約125宗，而本月則暫錄約70宗，已達上月的56%，並較上月同期增加約40%，料本月亦將勢破百宗大關。

內地專才1.85萬租V-Happy Valley兩房

昇薈最新租賃位於9座低層D室，實用面積671方呎，兩房間隔，享內園及泳池景，以1.8萬元租出，實用呎租26.8元。租客為一名外籍機師，業主2013年12月約482.3萬元一手買入，現享約4.5厘租金回報。曹氏指，疫情前機組人員承租個案，佔區內租賃成交約三成多，至疫情期間曾大幅回落，及至近月已回升至兩成多，料年底前相關佔比將逐步回升。

內地生1.6萬租映築兩房戶

另外，市場亦再錄內地專才承租個案；利嘉閣分區經理劉玉麟稱，跑馬地V-Happy Valley低層A室，實用面積333方呎兩房間隔、望樓景，獲內地專才以1.85萬元承租，並一次過繳付全年租金約22.2萬元，實用呎租約56元。單位業主於2019年以748萬元購入上址，現享約3厘租金回報率。

近月入伙的長沙灣映築陸續收樓，中原分行經理姚仲良表示，該廈中層D室，實用322方呎，兩房間隔，獲來港升讀大學的內地生以1.6萬元承租，實用呎租50元。業主去年1月約663萬元一手購入，租金回報2.9厘。

愛海頌3房2.75萬租出

另利嘉閣分行經理劉信仁表示，深水埗愛海頌3座高層B室，實用786方呎，3房1套間隔、望海景，以2.75萬元租出，實用呎租約35元，放租一周即租出單位。業主2019年1572.7萬元一手購入，租金回報約2.1厘。

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