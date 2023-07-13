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太古柴灣車廠項目最快明年推 涉850伙

【明報專訊】太古地產（1972）有份參與發展的黃竹坑港島南岸期4期海盈山開售在即之際，同系前中巴柴灣車廠項目，最快以樓花形式於明年推出。太古地產董事（住宅業務）杜偉業表示，項目擬分兩期發展，合共提供約850伙、1房至4房單位，並主打兩房和3房戶型，預計2025年落成，最快明年推出。

EIGHT STAR STREET累沽33伙套7億

資料顯示，兩年前太古與中華汽車（0026）以45.4021億元完成柴灣車廠重建項目補價，擬重建為3座住宅大樓，以可建樓面694,278方呎計，每方呎樓面補價6539元。

HOLBORN加推50伙 周日賣28伙

此外，太古旗下已屆現樓灣仔星街EIGHT STAR STREET，目前累沽33伙，套現逾7.02億元，平均呎價約38,983元，項目亦以價單形式推售最後3伙特色戶，包括23樓至25樓A室、23樓至25樓B室，及22樓A室。

若買家本月底前買入，可獲5%折扣，折實價4600萬至7068.2萬元，折實實呎5.03萬元至5.9萬元。

另恒地（0012）旗下已屆現樓的港島東THE HOLBORN，亦有新銷售動作；恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝指，THE HOLBORN新加推50伙，包括10伙兩房戶、40伙1房戶，實用面積約253至452方呎，折實價580.3萬至1439.9萬元、折實呎價2.26萬至3.18萬元。恒地亦已上載新銷售安排，周日（16日）發售28伙；項目2021年9月推出至今累沽137伙，套現逾10.6億元。

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