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正八放售企廣3期全層 市值1.8億

【明報專訊】商廈市場稍為轉活，有投資者隨即趁勢放售物業。世邦魏理仕獲委託為獨家代理，以私人要約形式放售九龍灣企業廣場3期28樓全層寫字樓，面積1.61萬方呎，市值約1.8億元，折合呎價約1.08萬元。資料顯示，上述物業由資深投資者廖偉麟旗下正八集團持有，2021年10月以1.2億元購入，若以市值1.8億元售出，帳面將獲利約6000萬元或五成。

食肆38萬租加連威老道舖

另市場消息指，尖沙嘴加連威老道46至48號恒隆銀行大廈地下，地舖面積約3760方呎，連1530方呎閣樓，共5290方呎，最新獲食肆以月租38萬元承租，呎租約72元。據悉，商舖對上租戶為連鎖食肆，2021年3月以月租30萬元租用，將商舖改作兩層高美食坊，設泰菜、美式快餐等，以迎合年輕人喜好，設有打卡位，如復古吊扇、維多利亞風格拱形扇門等。以現時月租38萬元計，較上手高8萬元或27%，但較爆疫前由藥房以約90萬元承租低約近六成。

大埔超級城料暑假生意升兩成

此外，不少商場因應新一輪消費券發放，以及暑假來臨，推出不同的優惠。新地（0016）代理副總經理（租務）蘇蔭彪指出，預計旗下大埔超級城今年暑假人流及生意將按月上升20% ，預計今年下半年生意額將進一步提升。另他透露，今年上半年新租及續租共逾40個租戶，涉約10萬方呎。

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