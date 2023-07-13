北都尚處規劃階段 區內買樓須睇長線

【明報專訊】Bricks & Mortar Management主席兼總裁王震宇於5月4日在本欄專訪中指出，「買樓從來、永遠都要跟着基建走，大市點走都好，有基建的地方一定跑贏無基建的地方。值得注意的是，基建要在3至5年後落成才可以真正影響樓價，北部都會區範圍很大，如果你熟悉規劃、知道哪些基建快落成，是有投資機會的」。
記者請教高力香港研究部主管李婉茵北部都會區又會為住宅樓市帶來哪些投資機會？她表示，北部都會區將會興建多條鐵路線，令該區與其他地方的聯通性（connectivity）增加，隨着住宅及商業項目的發展，亦可以提升整體土地價值，而新田科技城定位為國際科技創新中心，區內創造約16.5萬個或以上就業職位，可望進一步提升發展潛力。
不過，李婉茵提醒不論新田科技城或北部都會區現仍處規劃階段，將來發展仍會有變數，故此現擬入市在區內買樓亦需要量力而為：「由於規劃隨時可以有變，你目前便在新田科技城附近或北部都會區買樓，前題是你對區內很熟悉，而且視為一項很長線的投資，這樣的話，你在概念出現初期便可以用低水價錢買樓，當然你亦要承受較高的風險；當去到整體基建及規劃成熟的時候，已經進入發展中期，屆時再入市的價錢又會比現時高，所以這就是投資回報及風險的一個平衡。」