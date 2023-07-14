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明寓首見銀主盤放售 低5年前買入價一成

【明報專訊】二手買賣及租賃市場表現兩極，受息口走勢未明朗，以及新盤貼市價搶客影響，近日二手成交仍以低市價個案為主，何文田半新盤明寓更首現銀主盤放售個案。

市場消息稱，明寓低層A室，實用1310方呎、3房雙套連工人套房間隔，近日由銀主以3200萬元放售，每方呎叫價2.44萬元，據悉，銀主表示促成單位成交的代理可獲2%佣金，較市場一般的1%多一倍。資料顯示，原業主於2018年以3540.8萬元一手購入，目前放售價比當時低340.8萬元或9.6%，而單位原業主曾將物業多次抵押作借貸，早前亦曾以3800萬元放盤，惟其後終淪為銀主盤。

弦海銀主盤398萬沽

4年間貶值兩成

美聯區域營業董事梁浩文表示，屯門弦海亦有銀主盤成交，單位為低層S室，實用348方呎，近日以398萬元易手，失守400萬元關口，實呎11,437元。原業主於2019年4月以497.6萬元買入上址，以是次成交價計，單位4年間貶值99.6萬元或兩成。

得寶1房416萬沽

3年實蝕近兩成

以往屢錄二手蝕讓的元朗PARK YOHO Napoli，亦再錄業主蝕讓個案。美聯物業分行首席高級營業經理蔡沚錡表示，PARK YOHO Napoli第25B座中層C室，實用面積483方呎，兩房間隔，望內園泳池景，以748.8萬元易手，實呎15,503元。原業主2018年10月約768.19萬元一手購入，帳面蝕逾19萬元或貶值近3%，連使費及發展商提供之回贈，料實蝕逾24萬元或約3%。

另外，利嘉閣高級聯席董事莊雅琁稱，九龍灣得寶花園D座中層3室，實用面積282方呎，1房間隔，望市景，並附裝修，原業主以440萬元放盤，經議價後減價至416萬元沽出、實呎14,752元，即減價約24萬元或5%。原業主2020年5月以480萬元購入，帳面蝕64萬元或13%，連使費料實蝕87萬元或18%離場。

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