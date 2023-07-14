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滙都I收近2000票 超額9.6倍

【明報專訊】明日將有兩大全新盤作首輪銷售，屬金管局上周放寬按揭成數限制後，首度有全新盤作大型銷售活動。其中，泛海國際（0129）旗下、樓花期近兩年的洪水橋滙都I昨晚截票。市場消息稱，項目自上周六起收票、6日累收近2000票，以首輪推售188伙計，超額約9.6倍。

滙都I首輪開售的188伙，實用由287至498方呎，涵蓋1房至3房戶型，折實價由約440.92萬至714.4萬元，折實實呎12,688元至15,773元。至於同樣於明日首輪銷售，由嘉里（0683）牽頭發展的黃竹坑港島南岸海盈山，於今日下午3時截票。

瑜一．天海本月累售6伙

吸金約1.7億元

市區新盤昨連錄成交。恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，恒地（0012）等六大發展商合作的啟德跑道區天瀧，昨招標售出低座5樓A室，單位實用900方呎、3房間隔，成交價3199萬元，實呎35,544元。華懋及港鐵（0066）合作的何文田站瑜一．天海，昨日亦售出1A座19樓D室，屬實用996方呎的3房戶，成交價3741.32萬元、實呎37,563元，買家為內地商人。瑜一．天海本月累售6伙，吸金約1.7億元。

天巒破兩年冰封

「撻訂」洋房4130萬沽

新地（0016）旗下樓齡約14年的上水天巒，相隔約兩年再錄一手成交。成交紀錄冊顯示，天巒蘇黎世大道2號洋房，實用面積2041方呎，3房2套間隔、另連1493方呎花園、703方呎天台及兩個車位，昨以4130萬元招標售出，實呎20,235元。

值得留意，上述洋房屬「撻訂貨」，曾於2019年6月以3803.31萬元售出，是次新成交價，較4年前貴326.69萬元或約8.5%，惟4年前買家採480天成交期入市，是次新買家則採長達5年的成交期，價錢有機會反映成交期長短。

其他新盤持續部署，恒地啟德現樓新盤HENLEY PARK，早前錄得兩宗撻訂離場個案，發展商昨日更新價單，將其中1伙加價約8%，並落實下周一（17日）起重售。

瓏碧累售66伙 套5.4億元

另外，碧桂園（2007）九龍城賈炳達道現樓瓏碧，繼日前更新價單，新增0.5%「派位易」代繳印花稅限時優惠後，昨日開放全新1房連裝修示範單位。項目去年中開售至今累售66伙，佔全盤190伙約35%，套現近5.4億元。

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