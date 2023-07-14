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第二輪消費券將至 新城市廣場料生意額升15%

【明報專訊】政府將於本月16日派發第二輪消費券，新地（0016）旗下沙田新城市廣場，即日起至8月31日推出「夏日消費券購物賞」，派發2000萬元商場電子禮券，顧客可獲高達6600元商場電子優惠券回贈。

新地代理租務部副總經理許嘉雯表示，商場斥資650萬元推出連串暑期活動，較去年同期增加10%。許續稱，預料暑假活動將帶動商場7月的人流、生意額可按年升12%及15%，當中以餐飲、超市百貨、影音、珠寶鐘表及美妝產品最受惠。

港鐵商場贈千元電子優惠券

其他商場亦不甘示弱，港鐵（0066）旗下7個商場，包括杏花新城、荃灣綠楊坊、沙田Citylink、火炭駿景廣場、屯門海趣坊、新屯門商場及屯門恒福商場推出「開心暑假消費獎賞活動」。由本月10日至8月27日，MTR Mobile登記用戶於上述商場指定類別商戶，累積電子消費滿1000元或以上，並透過MTR Mobile自助登記賺分，即送100元指定港鐵商場電子優惠券。每名登記用戶最多享10次獎賞，最高可獲總值1000元電子優惠券。

荷里活廣場派200萬元商戶優惠券

鑽石山荷里活廣場亦於今日至9月3日，推出「夏日齊齊賞」，派約200萬元商戶優惠券。顧客於活動期間逢周五至日，即日以電子貨幣消費滿1200元，可換領總值250元，涵蓋購物、時裝及美容等的指定商戶優惠券。

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